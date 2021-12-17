В Туве число отравившихся кадетов увеличилось до 116 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Число отравившихся воспитанников кадетского корпуса увеличилось до 116 человек. Как сообщает глава региона Владислав Ховалыг, тяжелых случаев нет.

Напомним, что изначально с пищевым отравлением слегли 74 воспитанника Кызыльского кадетского корпуса. На 16 декабря их число увеличилось до 116, но при этом тяжелых случаев заболевания нет ни у одного. Кроме того, сейчас выздоравливают 30 кадетов.

По словам Владислава Ховалыга, предварительная причина отравления – стафилококк, который выявили у некоторых работников предприятия, поставляющих продукты питания в школу:

- Конечно, окончательные итоги подводить рано. Но если такой бардак вскрылся в интернате, к которым всегда предъявлялись повышенные требования в части охраны здоровья детей, то, что тогда творится в обычных школах, - заявил глава республики.