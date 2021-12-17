Председатель СК РФ взял на контроль проверку по факту травмирования девочки в детском центре Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту травмирования трехлетней девочки во время катания на горке в детском центре Красноярска. Как сообщает пресс-служба СК, доследственная проверка продолжается.

Напомним, что трехлетняя девочка получила травму во время игры на горке. Ее по шее ударил канат, который отпустил рядом стоящий мальчик в момент, когда малышка спускалась с горки.

- Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Зюбанову А.Г. доложить о ходе и результатах проверки, а также поставил ее на контроль, - передают в пресс-службе ведомства.