Жителя Красноярска, убившего сына в Новый год, осудили на 9 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск к 9,4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который зарезал собственного сына в Новый год. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

1 января 2020 года 54-летний красноярец отмечал Новый год в кругу семьи. Будучи пьяным он отправился спать. Через несколько часов его начал будить сын, чтобы вместе поехать к матери последнего. Мужчина же разозлился на сына за то, что тот его разбудил. Он схватил нож с журнального столика и ударил молодого человека в грудь. Тот скончался на месте.

Подсудимый свою вину не признал. Однако прокурору удалось доказать присяжным, что парня убил именно отец:

- Во время судебного следствия гособвинитель представил доказательства, подтверждающие вину отца в убийстве сына, с которыми присяжные согласились и вынесли справедливый и объективный вердикт, - сообщают в пресс-службе прокуратуры.