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Общество17 декабря 2021 1:43

На Татышеве в Красноярске заработал каток

Детей будут пускать только в сопровождении взрослых
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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На Татышеве в Красноярске заработал каток

На Татышеве в Красноярске заработал каток

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском Татышев-парке с 16 декабря заработал каток. Как сообщают в пресс-службе парка, каток будет работать 6 дней в неделю

Так, красноярцы смогут покататься со вторника по воскресенье. Часы работы: с 10 до 21 часов. Последний посетитель запускается в 20:30 часов. Понедельник – технический день.

Выход на лед обойдется в 80 рублей, коньки – 110 рублей в час, заточка – 120 рублей за пару, ячейка для хранения вещей – 30 рублей, туалет – 10 рублей. Вход для детей до 7 лет – бесплатный.

Приобрести билеты можно в Информационном центре в кассе или через «Платежку», для входа нужен QR-код.