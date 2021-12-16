В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 726 человек, 39 скончались Фото: Мария ЛЕНЦ

13 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 726 человек, умерло – 39. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 164 239 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 710 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 147 781 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 39 человека. Общей сложности от болезни скончался 8 063 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 52 264 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 918 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 109. Проведено тестов на коронавирус всего 4 489 155, из них за последние сутки 13 720, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.