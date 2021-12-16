Служба занятости Красноярского края назвала ТОП-5 самых востребованных специалистов в Арктике Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевая служба занятости рассказала, какие специалисты в скором будущем потребуются для реализации инвестиционных проектов в Арктике. Сейчас на севере края идет подготовка к строительству и открытию новых предприятий и месторождений, к модернизации уже существующих мощностей. По прогнозам до 2028 года Арктика готова будет принять до 37 тысяч сотрудников, в первую очередь рабочих специальностей.

Во главе списка самых востребованных профессий идут водители различных категорий. Затем машинисты (крана, насосных установок, экскаватора). На третьей строчке рейтинга – слесари различного профиля (на обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, на аварийно-восстановительные работы и так далее). На четвертой позиции мастера по ремонту промышленного оборудования. И на пятой стройке электрогазосварщики.

Размер заработной платы не уточняется. Но нужно понимать, что работники северных территорий получают больше, чем на «большой земле». Они будут официально трудоустроены, с полным социальным пакетом – все согласно трудовому законодательству. Акцент делается не только на высококвалифицированных специалистов, но и на перспективных молодых специалистов, выпускников технических вузов и колледжей.