В Красноярске завели уголовное дело за побои в детском саду. Стоп-кадр видео

В Красноярске завели уголовное дело по факту побоев в детском саду № 315. Основанием стала жалоба родителей. Они обратились в местный телеканал и рассказали: педагог их ребятишек применяет недопустимые методы воспитания – шлепает их, дергает за руки, толкает, кричит. А порой и вовсе запирает в туалете. Малыши боятся ходить в садик. Все это возмущенные мамы рассказали на камеру.

Сначала следком провел доследственную проверку и информация подтвердилась. В ведомстве рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что происходило все это безобразие с июля текущего года и до того момента, как воспитателя отстрани от работы после сигнала. То есть полгода. Уголовное дело завели по части 1 статьи 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенного с жестоким обращением».