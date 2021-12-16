В Красноярске отправили под суд сотрудницу стройнадзора за взятку туристической путевкой

В Красноярске отправили под суд сотрудницу стройнадзора, которая брала взятку туристической путевкой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудники стройнадзора, которая получила взятку в крупном размере. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, преступление произошло летом 2017 года.

По предварительной информации женщина получила от руководителя нескольких управляющих компаний города мзду. Но не наличными деньгами, а туристическим сертификатом ценой в 200 тысяч рублей – на приобретение путевки на итальянский остров Сардинию. В обмен на это обвиняемая должна была закрыть глаза на нарушения закона, которые допускает руководитель, и в целом взять покровительство над его УК.

В августе 2017 года обвиняемая съездила на Сардинию, отдохнула там в шикарном отеле. Когда об этом стало известно и началось следствие, она свою вину не признала. Кстати, человек, который подарил ей такую путевку, избежал уголовной ответственности, потому что именно он сообщил в полицию об этом преступлении.