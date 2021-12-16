В Красноярске 16 декабря включают новогоднюю иллюминацию. Фото: мэрия Красноярска

Вечером 16 декабря в Красноярске включат новогоднюю иллюминацию и подсветку. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, светиться будут переходы, мосты, деревья и фасады зданий.

Праздничная подсветка будет работать до конца новогодних каникул. В администрации отмечают, что световое оборудование является энергосберегающей, что поможет сэкономить. Кроме того, часть новогодней иллюминации будет обслуживаться за счет предпринимателей.

- В праздничном режиме будут подсвечиваться Коммунальный и Николаевский мосты, фасады зданий на Гладкова. Вантовый мост и весь комплекс светового оборудования на Стрелке также переключат на различные световые сценарии, - добавляют в мэрии Красноярска.

А непосредственно в Новогоднюю ночь и на Рождество включится режим свето-музыкального шоу. Каждые полчаса будет разыгрываться шоу под музыку.