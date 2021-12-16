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Общество16 декабря 2021 5:50

17 декабря в Красноярске на линию выйдут 10 «Львят»

Новые трамваи начнут ездить с 10 часов утра
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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17 декабря в Красноярске на линию выйдут 10 «Львят». Фото: администрация Красноярска

17 декабря в Красноярске на линию выйдут 10 «Львят». Фото: администрация Красноярска

С 17 декабря в Красноярске в 10 часов утра на линию выйдут трамваи «Львенок». Ранее в мэрии Красноярска сообщали, что это совершенно новые модели.

Они рассчитаны на 150 пассажиров. «Львята» оборудованы камерами наблюдения, зарядками для телефонов и валидаторами для безналичной оплаты проезда.

В начале декабря их начали «выгуливать» по ночам. Таким образом, экипаж новых трамваем тренировался перед регулярными выездами.