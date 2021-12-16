17 декабря в Красноярске на линию выйдут 10 «Львят». Фото: администрация Красноярска

С 17 декабря в Красноярске в 10 часов утра на линию выйдут трамваи «Львенок». Ранее в мэрии Красноярска сообщали, что это совершенно новые модели.

Они рассчитаны на 150 пассажиров. «Львята» оборудованы камерами наблюдения, зарядками для телефонов и валидаторами для безналичной оплаты проезда.

В начале декабря их начали «выгуливать» по ночам. Таким образом, экипаж новых трамваем тренировался перед регулярными выездами.