В Красноярске проект «Чистый воздух» не оправдал ожиданий Фото: Мария ЛЕНЦ

Проект «Чистый воздух» не дал результатов в Красноярске. Об этом в докладе президенту Владимиру Путину доложила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает «РИА Новости».

Красноярск вошел в число городов, в которых выбросы в атмосферу снизились менее чем на 1% за один год. При этом по проекту выбросы должны были снизиться на 4%.

В Красноярске по плану проводились мероприятия по снижению выбросов от автомобилей, закрывались неэффективные котельные, совершенствовались системы экологического мониторинга и другие. Однако эффективность ожиданий не оправдало.