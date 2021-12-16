Под Красноярском в ДТП со сгоревшей машиной погиб человек. Фото: МВД по Красноярскому краю

16 декабря на 2 километре глубокого обхода Красноярска в Емельяновском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщают в полиции, в аварии погиб один человек.

«Рено Логан» двигался по трассе Р-255 в сторону Березовского района и выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой Аква». В итоге «Рено» въехал в ограждение и загорелся.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Машина выгорела полностью, водитель «Логана» погиб на месте, двое его пассажиров пострадали. Также пострадала водитель «Тойоты».

- Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дорога перекрыта со стороны Березовки в сторону Емельяново, движение осуществляется по одной полосе, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.