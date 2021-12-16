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Общество16 декабря 2021 3:59

Красноярскую фирму оштрафовали за смерть мужчины, отравившегося жидкостью для розжига

Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Красноярскую фирму оштрафовали за смерть мужчины, отравившегося жидкостью для розжига

Красноярскую фирму оштрафовали за смерть мужчины, отравившегося жидкостью для розжига

Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой Роспотребнадзор оштрафовал на 30 тысяч рублей фирму «Саяна» за смертельное отравление жителя Иркутской области жидкостью для розжига, содержащей метанол. В пресс-службе Управления отмечают, что мужчина использовал жидкость не по назначению.

В Роспотребнадзоре поясняют, что содержание метанола в составе является нарушением санитарных норм.

- Решением суда «Саяна» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.2 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, - передают в пресс-службе Роспотребнадзора Красноярского края.