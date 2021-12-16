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Общество16 декабря 2021 3:03

В Красноярском крае забьют неизлечимо больных лошадей

Специалисты зафиксировали вспышку опасной болезни
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае забьют неизлечимо больных лошадей

В Красноярском крае забьют неизлечимо больных лошадей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыповском районе Красноярского края забьют неизлечимо больных лошадей. Как сообщает краевой Россельхознадзор, животные заразились инфекционной анемии.

На территории Шарыповского района до 13 февраля 2022 года объявлен карантин из-за случаев заражения инфекционной анемией. Специалисты сообщают, что возбудитель передается кровососущими насекомыми. Также возможна передача через прививки.

- Специфического метода лечения по инфекционной анемии лошадей не разработано. Больные животные подлежат убою, - передают в Россельхознадзоре Красноярского края.