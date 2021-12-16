В Красноярске на доме появилось панно высотой в 14 этажей. Фото: eremin__krsk

Красочное панно появилось на 14-этажном доме по улице Бограда у железнодорожного вокзала. Об этом на своей странице в инстаграме рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин.

Фото: eremin__krsk

Так, узор, высотой в 14 этажей появился в честь 95-летия красноярского художника Андрея Поздеева. Панно создано по мотивам его картин:

- Значимая дата и для нас, и, главное, для семьи нашего великого земляка, вдовы художника Валентины Михайловны. В честь этого события на доме также появилась информационная табличка с QR-кодом, который ведёт на сайт музея Поздеева, - пишет Сергей Еремин.

Инсталляция же собрана из 64 тысяч керамогранита. На предварительные работы ушло более года. Монтаж велся вручную с помощью специального клея.