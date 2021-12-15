Компания «Русский уголь» обновила парк техники на разрезах Красноярского края и Хакасии

Разрез «Русского угля». Фото предоставлено компанией

В 2021 году компания «Русский уголь» направила на обновление и расширение парка техники и производственного оборудования более 830 млн рублей. Угольные разрезы Хакасии и Красноярского края пополнились новой горнотранспортной и вспомогательной техникой, современным оборудованием, расходными материалами для ремонта и эксплуатации оборудования и объектов инфраструктуры.

Всего на предприятия компании поступило 23 единицы техники. Кирбинский угольный разрез в Хакасии получил новые автосамосвалы БелАЗ -75131, БелАЗ- 7558 грузоподъемностью 130 и 90 тонн и гидравлический экскаватор Hitachi EX-1900. На разрез Переясловский в Красноярском крае отправился экскаватор Komatsu PC-400, парк техники Саяно-Партизанского разреза пополнился двумя машинами – экскаватором Liebherr R 9100 и фронтальным погрузчиком Hitachi ZW310. На добывающие предприятия «Русского угля» также поступили автосамосвалы и бортовые автомобили КАМАЗ, автобусы ПАЗ и ГАЗ, микроавтобусы, автомобили УАЗ, УРАЛ, а также автомобильные краны и топливозаправщики.

– Новая техника, которая поступает на разрезы, обладает высоким уровнем безопасности в эксплуатации и комфортными условиями для операторов, – отметили в компании. – И подавляющая часть указанной суммы инвестиций направлена, в том числе, на повышение промышленной безопасности производства.

Добавим, что в 2021 году инвестиции в развитие производства в компании составили более 1 млрд рублей. Еще более 138 млн рублей инвестировано в капстроительство. В следующем году «Русский уголь» намерен продолжить инвестпрограмму по обновлению и расширению парка техники добывающих предприятий и развитию производственных активов.