В Железногорске открыт мемориал Герою России, погибшему в Чечне

На территории железногорской войсковой части №3377 открыт мемориал Герою России сержанту Александру Галле, погибшему при выполнении служебного долга в Чечне.

Символическую красную ленту перерезали исполняющий обязанности главы ЗАТО г. Железногорск Алексей Сергейкин, командир войсковой части №3377 Максим Медведев и председатель Совета ветеранов в/ч 3377 Михаил Степаненко.

Также в мероприятии принял участие председатель Совета депутатов Железногорска Сергей Проскурнин. Спикер железногорского парламента в выступлении отметил важность события, его роль в патриотическом воспитании молодого поколения. Он выразил слова благодарности семье Александра Галле, которая воспитала настоящего героя.

Участники мероприятия почтили память Героя России Александра Галле минутой молчания и возложили цветы к памятнику, а почётный караул – гирлянду.Митинг завершился торжественным маршем личного состава войсковой части.

Александр Галле родился 17 апреля 1976 года в селе Садовое Московского района Чуйской области Киргизской ССР. С 14 декабря 1994 проходил службу в подразделениях внутренних войск МВД России, в том числе в воинской части в городе Железногорск.4 сентября 1995 года сержант Александр Галле написал рапорт об откомандировании в Чеченскую Республику и в октябре в должности механика-водителя был направлен в боевую командировку, где в составе сводного отряда специального назначения «Рысь» Сибирского округа внутренних войск МВД России выполнял специальные задания.

6–9 марта 1996 года сержант Галле находился в составе штурмовой группы, проводившей операцию по ликвидации боевиков в Октябрьском районе Грозного, где в то время резко обострилась обстановка. Под интенсивным огнём он трижды прорывался из районов боёв в Ханкалу, вывез на БТР более 20 раненых и погибших военнослужащих. Бронетранспортёр Александра не мог пробиться к своим более суток, его уже считали погибшим, но он вернулся.

18 мая 1996 года для проведения инженерной разведки местности вдоль железнодорожного полотна на участке Джалка – Ханкала выехали два бронетранспортёра со спецназовцами. По железной дороге должны были проследовать поезда с личным составом и боеприпасами. БТР, которым управлял Александр Галле, подорвался на тщательно замаскированном фугасе. Взрыв произошёл под левым передним колесом, и вся его сила пришлась на водителя. Теряя сознание, Александр вывел бронетранспортёр в безопасное место. Ранение оказалось смертельным, он умер на руках товарищей.

Указом президента Российской Федерации от 31 декабря 1997 года сержанту Галле Александру Фридриховичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Он навечно зачислен в списки личного состава воинской части.