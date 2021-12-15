В Красноярском крае суд разрешил местному жителю не выплачивать кредит Фото: Мария ЛЕНЦ

В Балахтесуд разрешил местному жителю не выплачивать кредит. Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, иск коллекторов был отклонен.

Мужчина заключил кредитный договор на 36 месяцев с банком в 2013 году. Однако все это время не гасил долг. В дело вмешались коллекторы, которые безуспешно пытались заставить мужчину рассчитаться. Как итог – на жителя Балахты подали в суд в 2021 году. Мужчина же обратился за помощью в Роспотребнадзор, который настоял на том, что срок исковой давности давно прошел:

- Управлением подготовлено заключение в целях защиты прав потребителя об отказе в удовлетворении иска в связи с пропуском срока исковой давности, который составляет 3 года. Суд встал на сторону потребителя и отказал коллекторам в удовлетворении требований, - передают в пресс-служба Роспотребнадзор Красноярского края.