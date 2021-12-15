В Красноярске задержали семейную пару сбытчиков фальшивых купюр Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские задержали семейную пару, подозреваемую в сбыте поддельных денег. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину заключили в СИЗО.

Полицейские выяснили, что супруги в интернете купили 10 пятитысячных поддельных купюр. Банкноты семейная пара планировала продать. Более того, они успели продать три купюры. Подозреваемых задержали во время получения посылки. Теперь им грозит до 8 лет колонии.

- В настоящее время в отношении задержанных следственной частью СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждены уголовные дела статьям «Сбыт поддельных денег» и «Покушение на сбыт поддельных денег, - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.