Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 декабря 2021 6:04

Полицейские проводят обыски в мэрии Канска

Обыски проходят в рамках дела о мошенничестве
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейские проводят обыски в мэрии Канска

Полицейские проводят обыски в мэрии Канска

Фото: Мария ЛЕНЦ

15 декабря полицейские проводят обыски в администрации Канска Красноярского края. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, следственные мероприятия проводятся по делу о мошенничестве.

При этом в полиции не раскрывают подробностей дела. Предположительно, обыски проводятся в офисе одного из заместителей мэра Канска.

- Сотрудниками МО МВД России «Канский» проводятся оперативно-розыскные мероприятия в мэрии города в рамках работы по ранее возбужденному уголовному делу по «Мошенничество». В интересах следствия результаты проведенных мероприятий не раскрываются, - сообщили в МВД по Красноярскому краю.