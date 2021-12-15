Полицейские проводят обыски в мэрии Канска Фото: Мария ЛЕНЦ

15 декабря полицейские проводят обыски в администрации Канска Красноярского края. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, следственные мероприятия проводятся по делу о мошенничестве.

При этом в полиции не раскрывают подробностей дела. Предположительно, обыски проводятся в офисе одного из заместителей мэра Канска.

- Сотрудниками МО МВД России «Канский» проводятся оперативно-розыскные мероприятия в мэрии города в рамках работы по ранее возбужденному уголовному делу по «Мошенничество». В интересах следствия результаты проведенных мероприятий не раскрываются, - сообщили в МВД по Красноярскому краю.