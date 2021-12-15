В Красноярске группа полицейских брала взятки от нетрезвых водителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске до суда дошло дело пяти полицейских, бравших взятки у пьяных водителей. Как сообщает пресс-служба СК по краю, зафиксировано семь эпизодов.

С января по ноябрь 2019 года пять участников группы брали взятки от 50 до 80 тысяч рублей у пьяных водителей, взамен они не составляли протоколы. Информация о провинившихся автомобилистах передавались участковому, который отправлял их сотрудникам ГИБДД, состоящим в группе. Те останавливали «нужные» автомобили. Полученные деньги распределялись между всеми членами сообщества.

- В организованную преступную группу входило 5 участников, 4 из которых являлись на момент совершения преступлений сотрудниками подразделений красноярский полиции. Всего установлено 7 эпизодов. В зависимости от роли им предъявлено обвинение по статье «получение взятки в составе организованной группы, в крупном размере», - передают в СК по краю.