В Красноярске до суда дошло дело судьи, обвиняемого в мошенничестве. Фото: Красноярский краевой суд

Дело экс-зампреда Советского райсуда Сергея Тупеко, обвиняемого в получении взятки, рассмотрит Красноярский краевой суд. В пресс-службе суда сообщают, что материалы дела уже переданы на рассмотрение.

Сергея Тупеко обвиняют в получении взятки через адвоката Ольгу Ганюшкину, которую осудили в 2019 году. Все случилось 8 февраля 2019 года. Судья получил 1,2 миллиона рублей за вынесение решения в пользу клиента Ганюшкиной. После этого Тупеко был задержан.

В пресс-службе суда отмечают, что ранее заседания несколько раз переносились из-за плохого самочувствия адвоката Тупеко. 14 декабря он вновь просил перенести заседание, но ходатайство было отклонено.