С начала года красноярцы пожаловались на таксистов 46 раз Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году жители Красноярского края пожаловались в Роспотребнадзор на таксистов 46 раз. Как рассказал глава ведомства Дмитрий Горяев, в праздничные дни цены на услуги такси могут вырасти.

Чаще всего красноярцы жаловались на задержку подачи автомобиля, отсутствие детских кресел, опасное вождение, двойное снятие платы за проезд, грубость водителей, отсутствие сдачи и важной информации, например, о повышении стоимости по прибытию к месту.

Кроме того, красноярцы стали жаловаться на то, что водители стали высаживать пассажиров из-за отсутствия у них маски. Но, как сообщил Дмитрий Горяев, такие претензии водителей обоснованы, однако, и сами таксисты должны быть в маске.

Также главный санитарный врач края рассказал, что уровень вакцинации среди таксистов все еще невысок:

- Процент привитых среди работников сферы транспортных услуг еще не достиг нужного 80% охвата. Именно в данную категорию входят работники такси, среди которых уровень вакцинации составляет менее 50%.

Кроме того, в период новогодних праздников, Горяев отметил, что ожидает повышения цен на услуги такси. Но отметил, что этот вопрос законодательством не контролируется.