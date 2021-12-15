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Общество15 декабря 2021 2:52

В красноярских «Тихих зорях» построили детский сад за 204 миллиона рублей

Объект готов на 99%
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В красноярских «Тихих зорях» построили детский сад за 204 миллиона рублей. Фото: министерство образования Красноярского края

В красноярских «Тихих зорях» построили детский сад за 204 миллиона рублей. Фото: министерство образования Красноярского края

В микрорайоне «Тихие зори» в Красноярске построили новый детский сад. Как сообщает пресс-служба краевого минобра, из бюджета на возведение было выделено более 204 миллионов рублей.

Проинспектировала строительство детсада министр образования края Светлана Маковская. Готовность объекта составляет 99%. Здание рассчитано на 270 мест, включая три ясельные группы. Набирать детей в группы начнут уже в 2022 году.

- Перед вводом в эксплуатацию в здании осталось расставить мебель, провести уборку, докупить необходимые инструменты и оборудование для музыкального и спортзалов, матрацы для детских кроватей, - сообщают в минобре.