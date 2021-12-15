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Общество15 декабря 2021 2:10

В Красноярске открыли социальные прилавки для уличных торговцев

Социальные ряды появились в микрорайоне Водники
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске открыли социальные прилавки для уличных торговцев. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске открыли социальные прилавки для уличных торговцев. Фото: мэрия Красноярска

На улице Алеши Тимошенкова, 81А в Красноярске открылись социальные прилавки. Как сообщает мэрия Красноярска, проявилось три ряды для уличных продавцов.

В администрации уточняют, что продавать продукцию могут садоводы, владельцы личных хозяйств и народные умельцы. Перекупщики воспользоваться прилавком не могут.

- На этом месте раньше уже стояли прилавки, но они пришли в негодность, отремонтировать их невозможно, их снесли два месяца назад, - добавили пресс-служба администрации.