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Происшествия15 декабря 2021 1:41

В Красноярском крае устранили утечку хлорсилана

Угрозы людям нет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае устранили утечку хлорсилана

В Красноярском крае устранили утечку хлорсилана

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 14 декабря В Железногорске Красноярского края устранена утечка вещества – хлорсилан. Об этом сообщили в МЧС.

- Угрозы людям нет, авария локализована и устранена. Передвижная лаборатория замерила воздух. Превышения допустимого уровня загрязнения нет, - передают в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, утечка хлорсилана произошла днем 14 декабря на заводе полупроводникового кремния. Эксперты выяснили, что жидкость вытекла в буферную емкость, предназначенную специально для подобных ситуаций.