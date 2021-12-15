В Красноярском крае устранили утечку хлорсилана Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 14 декабря В Железногорске Красноярского края устранена утечка вещества – хлорсилан. Об этом сообщили в МЧС.

- Угрозы людям нет, авария локализована и устранена. Передвижная лаборатория замерила воздух. Превышения допустимого уровня загрязнения нет, - передают в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, утечка хлорсилана произошла днем 14 декабря на заводе полупроводникового кремния. Эксперты выяснили, что жидкость вытекла в буферную емкость, предназначенную специально для подобных ситуаций.