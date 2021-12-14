В Красноярском крае отец едва не убил сына за отказ помогать по хозяйству. Фото: СК

В Ермаковском районе будут судить 37-летнего мужчину за попытку убить своего 12-летнего сына. Мальчику повезло, он остался жив. А мужчина в скором времени сядет на скамью подсудимых. Уголовное дело на него завели по статье «Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, все произошло 20 июля этого года в районном центре. Обвиняемый был во времянке и позвал сына, чтобы тот помог ему в домашних делах. Мальчик отказался. Слово за слово – вышла ссора. Мужчина сначала несколько раз ударил сына рукой по затылку, потом схватил веревку, накинул на шею и стал душить. Маленькая жертва яростно сопротивлялась. И тогда отец взял нож и один раз ударил мальчика в грудь, в правую часть. Он подумал, что убил его, поэтому сбежал.

Как пострадавший оказался в больнице, не уточняется. Можем предположить, что на шуб борьбы прибежали родные, вызвали скорую. В больнице его спасли. На следствии обвиняемый во всем сознался.