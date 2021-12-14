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Происшествия14 декабря 2021 11:05

В Железногорске зафиксировали утечку химического вещества трихлорсилана

Угрозы для населения нет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Железногорске зафиксировали утечку химического вещества трихлорсилана

В Железногорске зафиксировали утечку химического вещества трихлорсилана

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске зафиксировали утечку химического вещества трихлорсилана. Произошло это сегодня днем, 14 декабря. Информацию прокомментировал глава города Игорь Куксин. «На территории завода полупроводникового кремния, который расположен в санитарно-защитной зоне ГХК, была обнаружена капельная течь из патрубков емкости, в которой хранится трихлорсилан» - говорится на официальном сайте закрытого города.

На место выехала оперативная группа отдела по делам ГО и ЧС, а также специальные службы Горно-химического комбината, МЧС города и края. Также руководство предприятия. Установлено, что жидкость вытекла в буферную емкость, специально предназначенную для подобного случая. Никакой угрозы для населения города и прилегающих к нему населенных пунктов нет. Ситуация находится под контролем.