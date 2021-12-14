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Общество14 декабря 2021 10:35

Перевод частного сектора Красноярска на электроотопление обойдется в 1,6 миллиарда рублей

Энергетики к этому уже готовы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Перевод частного сектора Красноярска на электроотопление обойдется в 1,6 миллиарда рублей

Перевод частного сектора Красноярска на электроотопление обойдется в 1,6 миллиарда рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Перевод частного сектора Красноярска на электроотопление обойдется в 1,6 миллиарда рублей. Такую стоимость озвучил генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин на встрече с полпредом президента в СФО Анатолием Серышевым. Замена отопления с печного на чистое экологическое – с помощью электрической энергии – предусматривается национальным проектом «Экология».

Уже в 2022 году «Россети Сибирь» переведут на него около трех тысяч частных домовладений Красноярска. А всего таких в городе – около 16 тысяч. Срок работы – до 2025 года.

Ближайшие планы распределены так:

- в Центральном районе (куда входит Покровка») – 459 домов из 3111,

- Железнодорожный (с Николаевкой) – 182 дома из 1604,

- Советский район – 104 дома из 1816,

- Свердловский – 721 дом из2442,

- Кировский район – 107 домов из 1225,

- Ленинский (с Суворовским) – 91 дом из 1562.