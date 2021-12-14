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Общество14 декабря 2021 10:14

В Красноярске на три дня ввели режим «черного неба»

До 16 декабря
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на три дня ввели режим «черного неба»

В Красноярске на три дня ввели режим «черного неба»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь ввели режим «черного неба». Неблагоприятные метеорологические условия, которые препятствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся как минимум пару дней – такие прогнозы дает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Режим «черного неба» объявлен с 19 часов 14 декабря до 07 часов 16 декабря 2021 года. НМУ первой степени опасности.

С целью контроля качества атмосферного воздуха региональным управлением Роспотребнадзора в период неблагоприятных метеоусловий усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки города Красноярска, сообщили в ведомстве.