В Красноярске на три дня ввели режим «черного неба» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь ввели режим «черного неба». Неблагоприятные метеорологические условия, которые препятствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся как минимум пару дней – такие прогнозы дает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Режим «черного неба» объявлен с 19 часов 14 декабря до 07 часов 16 декабря 2021 года. НМУ первой степени опасности.

С целью контроля качества атмосферного воздуха региональным управлением Роспотребнадзора в период неблагоприятных метеоусловий усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки города Красноярска, сообщили в ведомстве.