В Красноярском крае за сутки COVID-19 заразились 703 человека, скончались 36 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 14 декабря 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 162 798 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 703 случая заболевания. Хуже всех показатели в краевом центре – 188 случаев, в Ачинске – 39, Норильске – 37, Шарыпово – 36, Назарово – 38.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 52 692 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 984 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 239. Проведено тестов на коронавирус всего 4 464 896, из них за последние сутки 2 944.

А вот данные регионального минздрава. Количество выздоровевших пациентов за сутки составило 671, а всего – 146 тысяч 377 человек. Количество погибших от ковида и его осложнений с начала пандемии уже 8006 человек, за минувшие сутки скончались 36 жителей края.