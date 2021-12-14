В Красноярске один кондуктор автобуса избил другого

В Красноярске подрались два кондуктора Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске подрались кондукторы двух автобусов разных маршрутов. По информации очевидцев, которая появилась в соцсетях, произошло это накануне, 13 декабря, на остановке «4-й микрорайон» в Солнечном. «Один кондуктор опрокинул вниз головой второго кондуктора, и у того случился эпилепсический приступ. Парня, уже посиневшего забрала скорая» - пишут очевидцы в «Наш мкр.Солнечный».

В пресс-службе полиции информацию подтвердили. Сообщение в дежурную часть №9 поступило из медицинского учреждения. Пострадавшему 18 лет, у него действительно травма головы. Как удалось выяснить, конфликт произошел между кондукторами автобусов 87 и 63 маршрутов. Так-то дерутся водителя, которым не нравится, что один обгоняет другого. Но что не поделили кондукторы – вот это и предстоит выяснить полицейским. По факту проводится проверка.

Добавим пару слов от имени женщины, которая написала в паблике: «Хочу сказать, что бы люди были людьми, только я одна позвонила в скорую, в то время когда остальные стоял и снимали».