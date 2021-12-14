СУЭК стала лауреатом премии «Время инноваций»

СУЭК Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала одним из победителей престижной премии «Время инноваций». Премия вручается с 2011 года за за лучшие программы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В числе ее лауреатов – лидеры российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

В этом году награждение премией прошло в рамках деловой программы павильона России на «ЭКСПО-2020» в начале декабря в Дубае. СУЭК удостоена награды в номинации «Социальная инновация года» за уникальный проект повышения квалификации «Учись учиться». Премия «Время инноваций» учреждена Фондом «Социальные проекты и программы». Ежегодно Экспертный совет, в состав которого входят лучшие профессионалы науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти, выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах. Лауреатами 2021 года стали также Сбербанк, Газпромбанк, Аэрофлот, Трансмашхолдинг, Школа управления «Сколково» и другие компании.

Проект «Учись учиться» Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» реализует совместно с муниципальными центрами занятости. Социальная программа помогает людям, потерявшим работу из-за пандемии и карантинных мероприятий, адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда, выстроить индивидуальные траектории повышения квалификации.

Основная задача проекта – содействие снижению латентной безработицы и повышение профессиональной квалификации жителей территорий, где расположены предприятия СУЭК.

Добавим, что угольная компания на протяжении многих лет признается профессиональным сообществом лидером в сфере устойчивого развития. Компания прошла ESG оценку рейтингового агентства S&P, занимает высшие строчки в авторитетных ESG российских и международных рейтингах, в том числе RAEX Europe, РА «Эксперт РА», в ESG-индексах РСПП. Высший уровень социальной ответственности СУЭК в этом году в очередной раз подтвердил проект «Лидеры корпоративной благотворительности» – компания вошла в рейтинге благотворительной деятельности и социальных инвестиций в категорию А (лучшая практика) и завоевала сразу три награды в конкурсе социальных программ в разных номинациях. СУЭК стала одной из первых отечественных компаний, получивших официальный статус партнера Национальных проектов.