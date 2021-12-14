В Красноярске фиксируются сбои в транспортных приложениях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске фиксируются сбои в транспортных приложениях. Так, накануне 13 декабря, пассажиры не могли отследить движение всех троллейбусов и большей части автобусных маршрутов. А вместо времени прибытия на конкретную остановку была лишь информация о временном интервале движения, например: «каждые 12 минут» и так далее. Кстати, по троллейбусам проблема началась даже раньше на несколько дней и у обывателей родилась мысль: их что, отключили от ГЛОНАСС?

И вот теперь стало известно, почему такое произошло. Причиной называют порванный интернет-кабель провайдера. А в мэрии пообещали, что ситуацию исправят в течение нескольких часов, сообщает портал Gornovosti.ru.

Пока временно недоступны портал информирования и его мобильная версии, центр автоматической обработки звонков других приложений, использующих данные портала информирования.