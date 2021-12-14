Красноярский магазин лишился контрафактной парфюмерии на полмиллиона рублей. Фото: Роспотребнадзор

Красноярский магазин лишился контрафактной парфюмерии на полмиллиона рублей. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что провели совместно с Красноярской таможней внеплановую проверку в магазине «Косметик Стор», который находится на улице Спандаряна. И обнаружили там обилие товаров от известных мировых брендов: Chanel, Givenchy, Christian Dior, L’Оreal, NYX, Kenzo и других. Причем официальных документов на них, подтверждающих подлинность, не оказалось.

Когда связались с правообладателями и попросили исследовать продукцию, те вскоре подтвердили: это не наше, это подделка. По закону вся пиратская парфюмерия была изъята, суд вынес решение уничтожить все 306 единиц. Точная сумма ущерба – 543 820 рублей. А владельцу магазина, который сбывал духи и туалетную воду, решением арбитражного суда предстоит также выплатить 30 тысяч рублей штрафа.