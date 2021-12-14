В Красноярске женщина получила медотвод для прививки и умерла от коронавируса

В Красноярске женщина получила медотвод от прививки и умерла от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске от коронавируса скончалась женщина, которая получила медицинский отвод от вакцинации. Эту историю рассказал красноярский врач Борис Бриль, который сейчас живет и работает в Израиле. Трагедия произошла в семье его знакомой, которой та поделилась.

Пожилая женщина перенесли инсульт, у нее было несколько серьезных заболеваний. Поэтому лечащий врач рекомендовал ей воздержаться от вакцинации, выписал ей медицинский отвод. Однако случилось страшное – женщина заразилась ковидом. Лечение не помогло: пациентка оказалась на аппарате искусственной вентиляции легких, а через несколько дней умерла.

Борис Бриль выпустил видеоролик на YouTube, где жестко раскритиковал медиков, давших медотвод от прививки: «Человек, находящийся в группе риска, а это пожилой возраст и хронические заболевания, должен идти на вакцинацию, бежать туда. Потому что это риск-фактор для смерти и тяжелого течения при коронавирусе» - сообщает «Проспект Мира».

Напомним, что ведущие красноярские медики выступают за то, чтобы пациенты с хроническими заболеваниями шли первыми на вакцинацию под чутким наблюдением своих лечащих врачей, а не избегали ее.