В Красноярском крае заработала горячая линия по вакцинации от COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заработала горячая линия по вакцинации от COVID-19. Ее открыло министерство здравоохранения края. Линия многоканальная, позвонить на нее за консультациями могут и медицинские работники, и жители региона. Могут спросить обо всем, что касается прививок. Им ответят консультанты, которыми стали ученые Красноярского государственного медицинского университета.

Однако – обратите внимание – отвечать будут только на вопросы медицинского характера. Например, важная тема: как вакцинировать пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистые, бронхолегочные, онкологические, сахарный диабет, почечная и печеночная недостаточность и другие). Или вакцинация будущих и уже кормящих мам, пожилых людей, подростков. Когда делать прививку после перенесенной коронавирусной инфекции. Специалисты расскажут, чем отличается отечественная вакцина от зарубежной. И так далее.

Работает горячая линия 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. Время – с 9:00 до 18:00, в пятницу до 17:00 часов. Номер телефона: (391) 290-21-27. Также можно обращаться к оператору на горячую линию 122 в дни и часы работы специалистов.