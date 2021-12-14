В Красноярском крае дальнобойщик на «Камазе» дал взятку госавтоинспектору

В Красноярском крае дальнобойщик на «Камазе» дал взятку госавтоинспектор. Фото: СК

Красноярские следователи завели уголовное дело на 55-летнего жителя Пермского края, который подозревается по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Мужчина – водитель «Камаза», осуществлял перевозку груза через Красноярский край. 10 декабря на территории Козульского района (725 километр автомобильной дороги Р-255 «Сибирь») его попытался остановить наряд ДПС. Однако дальнобойщик не отреагировал и прибавил скорости. Но буквально через три километра его оставил другой наряд.

На месте выяснилось, что в фуре находились автомобильные шины. Но дело было не в них, а в том, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования на месте он отказался. Тогда его доставили в Ачинск, где медики подтвердили его нетрезвое состояние. На следующий день дальнобойщика пригласили в кабинет начальника ГИБДД Козульского района. И там он предложил 50 тысяч рублей за то, чтобы на него не составляли административный протокол за пьяную езду.

Попытка откупиться не увенчалась успехом. Вместо этого ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завела на него уголовное дело. Сам мужчина находится под стражей.