В Красноярском крае завели уголовное дело об ущербе лесному фонду на 757 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела о халатности, в результате которой государственному лесному фонду был причинен ущерб в особо крупном размере. Речь идут о сумме более 757 миллионов рублей. Обвиняемый – начальник региональной диспетчерской службы КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов».

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск версию следствия. В период с 21 по 27 июня 2019 года (в этом году, напомним, в крае бушевали лесные пожары на площади более миллиона гектаров) обвиняемый нарушил свою должностную инструкцию и руководящие ведомственные документы. Он знал о лесных пожарах на территории Богучанского района. Однако не передал в министерство лесного хозяйства края информацию о том, что пожары могут усилиться и что необходимо привлечь дополнительные силы к тушению огня. В результате такой халатности лесные пожары из локальных переросли в категорию массовых.

Уголовное дело со всеми собранными доказательствами уже передано в суд. В томах дела – результаты 62 пожарно-технических, 21 оценочных и бухгалтерских судебных экспертиз.