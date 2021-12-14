В Красноярском крае на дорогах дежурят скрытые патрули. Фото: ГИБДД

В Красноярском крае на загородных автодорогах дежурят скрытые патрули, которые ведут сотрудники ГИБДД. Задача таких патрулей – пресекать нарушения правил дорожного движения, которые могут привести к смертельным дорожно-транспортным происшествиям.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе госавтоинспекции, в крае довольно остро стоит проблема таких нарушений ПДД, как выезд на встречную полосу и превышение скорости. Отсюда – повышение аварийности на дорогах. Особенно в зимние месяцы. Так, в ноябре по этой причине произошло 24 ДТП, в которых погибли 6 человек и получили травмы различной степени тяжести 46 человек.

Суть скрытого патрулирования такова: сотрудники дорожной полиции на патрульных автомобилях гражданского исполнения выезжают на загородные автотрассы и фиксируют водителей-нарушителей, затем передают информацию коллегам на служебных авто с официальной символикой ГИБДД, которые останавливают их и составляют протоколы. Уже составлено 104 административных материала за выезд на полосу встречного движения и более 3 тысяч материалов за превышение скоростного режима.