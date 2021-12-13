В Красноярске разыскивают приехавшего на заработки парня из Забайкалья

В Красноярске разыскивают молодого человека, который приехал из города Краснокаменска Забайкальского края на заработки. Приехал он 21 сентября, с родными поддерживал связь. Но на минувшей неделе, 7 декабря, они не смогли до него дозвониться. Поэтому было составлено заявление в полицию. Подключились волонтеры движения «Поиск пропавших детей» - Красноярск, она распространяют ориентировки в соцсетях и не только.

Итак, Сергей Богодаев, 26 лет. Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, темно - русые короткие волосы, голубые глаза. Из особых примет шрамы на голове и животе. Был одет в черный спортивный костюм, черный пуховик с капюшоном, зимние кроссовки. С собой у него была сумка с вещами, рюкзак, документы, телефон.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам:

- 102 – полиция

- 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).