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Происшествия13 декабря 2021 10:32

В Красноярске ребенок попал под колеса из-за беспечного отца

Ему потребовалась медицинская помощь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ребенок попал под колеса из-за беспечного отца

В Красноярске ребенок попал под колеса из-за беспечного отца

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ребенок попал под колеса из-за беспечности своего отца. Произошло это вечером 11 декабря в Центральном районе, возле кинотеатра «Луч». Мужчина переходил проезжую часть на Дзержинского буквально в десятке метров от пешеходного перехода. Причем переходил так, словно он – главный на этой улице: не оборачиваясь назад и не глядя по сторонам. Он уже миновал дорогу, когда следом за ним с другой стороны выбежал 11-летний сын. И тоже – не глядя по сторонам.

В это время водитель «Тойоты» ехал от Енисея в сторону улицу Маркса. Ему в глаза слепили фары встречного авто, поэтому он двигался на небольшой скорости, но все равно не успел резко остановиться. Сбитому мальчику понадобилась медицинская помощь, у него диагностировали перелом. Все происходящее было записано на видеорегистратор, благодаря чему инспекторы ГИБДД установили детали ДТП.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города, в отношении нерадивого отца инспекторы составили рапорт за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.