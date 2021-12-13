БоГЭС подарила Центральной библиотеке Кежемского района оборудование для детской видеостудии

Студия начнет работу в ближайшее время. Фото предоставлено компанией

АО «Богучанская ГЭС» помогло создать видеостудию для подростков при Кежемской межпоселенческой Центральной районной библиотеке им. А.Ф. Карнаухова. На средства энергетиков в библиотеку купили две видеокамеры, ноутбук и компьютер для обработки и монтажа видеозаписей. Это позволит специалистам учреждения организовать работу студии для детей и подростков, в которой их научат создавать видеоролики и документальные фильмы. Оборудование уже доставлено в Кодинск, студия начнет работу в ближайшее время.

– Новое направление в нашей работе мы открыли в 2021 году. Цель – занять детей в свободное время и увлечь их изучением родного района. Из-за эпидемической обстановки многие подростки не могут выехать за пределы района, чаще обращаются в библиотеку с различными вопросами и предложениями, просят научить чему-то новому, – отметила директор Кежемской Центральной районной библиотеки Галина Ефимова. – Техника, имеющаяся у библиотеки, не соответствует требованиям программ для видеомонтажа, но благодаря помощи Богучанской ГЭС мы получили все необходимое.

Богучанская ГЭС на протяжении многих лет активно сотрудничает с Кежемской Центральной районной библиотекой. На средства энергетиков в 2019 году библиотека получила более 1200 томов новых книг, а также два комплекта специальных книг для слабовидящих детей. В 2018 году станция подарила сотрудникам библиотеки новые каталожные шкафы и компьютеры. Ежегодно библиотека получает в подарок от ПАО «РусГидро» годовую подписку детского литературного журнала «Путеводная звезда».