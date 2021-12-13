В Красноярске с начала декабря оштрафовали 158 нарушителей масочного режима Фото: ИВАНОВА Диана

С 1 по 12 декабря во время рейдов полиция, Росгвадия и администрация поймала 158 нарушителей масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты проверили 958 объектов, в том числе 771 магазин, 19 организаций общепита и 168 автобусных остановок. Нарушения обнаружены на 188 объектах.

- Участники рейдов провели около 1050 бесед с горожанами, составили 158 протоколов, - передают в мэрии Красноярска.

Напомним, что нарушителям масочного режима грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – до 300 тысяч рублей.