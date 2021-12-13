«Новогодний марафон» в Таежном

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Старт новогоднему марафону дан 6 декабря. В этом году в нем принимают участие 15 команд из разных городов, от Кандалакши до Братска. Они выполняют разнообразные задания, как очные, так и в режиме онлайн, главная цель которых – оказать помощь социальным учреждениям.

В Таежном за победу бьются две команды активистов Молодежного Совета БоАЗа. «В первую неделю марафона ребята выполняли творческие задания – записывали видео-приветы, снимали клипы, решали задачки в мобильных приложениях, - рассказывает Арина Аглиуллина, председатель Молодежки, - пока по итогам выполненных заданий наши команды в первых строчках рейтинга. Приложим все усилия, чтобы оставаться на том же уровне!»

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

В минувшие выходные команды приступили к выполнению нового - уже реального – задания: построить горку и площадку для катания на коньках для подшефной школы-интерната.

Несмотря на мороз обе команды полным составом явились выполнять задачу. Работа заспорилась, команды проявили креативность, пустив в ход различные подручные материалы вроде автомобильных покрышек. В ближайшее время горку и каток уже можно будет заливать. Погода для этого подходящая – в Таежный пришли морозы.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Итоги конкурса будут подводиться 26 декабря. Команда-победитель получит возможность реализовать свой проект для выбранного соцучреждения.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Новогодний марафон проходит с 2011 в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто», традиции которого были заложены основателем компании Олегом Дерипаска. За 9 лет участниками проекта стали 21 500 волонтеров, которые своими силами провели 5 600 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона составила 16,5 млн рублей.