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Экономика13 декабря 2021 7:26

Жители Железногорска Красноярского края могут задавать вопросы своим депутатам в интернете

С начала работы в 2021 году сайта городского Совета Железногорска депутатам поступило 23 обращения от жителей
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Возможно, не все горожане осведомлены о новом простом способе общения с народными избранниками. Все письма от граждан регистрируют и рассматривают в течение 30 дней.

«Для взаимодействия с горожанами должны быть задействованы разные способы общения – социальные сети, мессенджеры или вживую – кому как удобно. Сайт в отличие от всех остальных ресурсов является официальной площадкой, поэтому обращения жителей здесь рассматриваются в рамках действующего законодательства», - неоднократно подчёркивал в беседах с журналистами спикер местного парламента Сергей Проскурнин.

Официальный сайт Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск gorsovet-26.ru был введён в работу 21 июля этого года. На сайте есть информация о каждом депутате, его округе, времени личного приёма и контактные данные. Также на интернет-ресурсе размещены нормативные документы, календарь событий и информация о мероприятиях. С помощью простой формы посетители могут задать вопрос конкретному депутату.