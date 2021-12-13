Катать по другим правилам: клиенты Tele2 получат скидку на ски-пасс в Шерегеше

Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» запустил специальное предложение для клиентов, отдыхающих в Шерегеше.На горнолыжном комплексе «Сектор Е» абоненты получат скидку 20% при покупке 2- или 3-дневного ски-пасса.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно зайти в программу лояльности «Больше» через приложение «Мой Tele2» или сайт оператора, найти интересующую акцию в разделе «Скидки и кэшбэк» –«В вашем регионе», нажать на кнопку «Активировать». После этого на телефон придет SMSс промокодом. Для получения скидки промокод нужно показать при оплате на кассе «Сектора Е».Один клиент может получить один промокод в сутки. Скидка доступна на покупке 2- или 3-дневного ски-пассадля абонентов Tele2 из Кузбасса, Новосибирской области, Красноярского края (кроме Норильска и Таймырского района),Томской области, Алтайского края и Республики Алтай.Воспользоваться предложением можнос 13 декабря 2021 года по 15 апреля 2022 года.

«Сектор Е» – современный горнолыжный комплекс с одной из самых длинных трасс в Шерегеше. Также на курорте есть учебный и детский склоны с траволатором, детский горнолыжный клуб, экстремальный сноупарк, доступны услуги профессиональных инструкторов и прокат спортивного снаряжения.

Tele2 обеспечивает стабильную голосовую связь и быстрый 4G-интернет на территории всего горнолыжного курорта Шерегеш, а также в поселке.