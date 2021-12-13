В Ачинске чиновник злоупотребил полномочиями на 500 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске Красноярского края чиновника уличили в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 500 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, 46-летнему руководителю муниципального предприятия грозит 4 года колонии.

Так, в 2020 году чиновник заключил контракт с подрядчиком на санитарную обрезку деревьев. Сумма договора составила 600 тысяч рублей. В документе были прописаны и территория, на которой должны были протий работы, и способ обрезки. Но чиновник изменил требования. В итоге работы обошлись в 99 тысяч, а 501 тысяча исчезла. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

- Следственным отделом МО МВД России «Ачинский» возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 4 года, - передает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.