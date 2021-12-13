Охват обязательной вакцинацией от коронавируса в Красноярском крае составил 77,3% Фото: Мария ЛЕНЦ

На 10 декабря в Красноярском крае охват обязательной вакцинацией составил 77,3%, тогда как необходимый показатель – 80%. Как сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, не достигли нужно охвата в сферах общепита, транспортных и гостиничных услуг.

Так, в сфере общепита охват вакцинацией от ковида составил 78,7%, транспортных услуг – 56,5%, гостиничных – 44,2%.

- В ряде других групп охват вакцинацией уже достиг необходимых 80,0%. Это общий процент охвата. К сожалению, есть предприятия и организации, относящиеся к данным сферам, где уровень вакцинации не достиг необходимого показателя, - заявил Дмитрий Горяев.

Напомним, что необходимый охват вакцинацией к 15 декабря в регионе должен составить не менее 80% от общего числа сотрудников в организации. Остальные 20% - это те, кто имеют противопоказания, либо переболевшие.