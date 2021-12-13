В 2022 году в Красноярске начнется строительство 3 школ и 2 детсадов Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году в Красноярске начнется возведение сразу трех школ и двух детсадов в разных районах города. Как рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин, заложены средства на проектирование еще трех дошкольных учреждений.

Так, новые школы появятся в 3-м микрорайоне Солнечного и в Северном, будет достроена школа на 1550 мест на Бугаче. Кроме того, завершится реконструкция школы №36 в Октябрьском районе и начнется реконструкция школы №47 в Ленинском районе. Кроме того, предусмотрены средства на капремонт 8 школ.

Новые детсады появятся в Академгородке и в районе Кардиоцентра. Заложены средства на возведение еще трех детсадов – в Покровке, дополнительный корпус детсада №231 на Красной Армии и в 4-м микрорайоне на Бугаче. Также будут направлены деньги на капремонт 7 детских садов.

Что касается школы на «Южном берегу», то сейчас проектируется берегоукрепительный участок, на котором будет строиться школа. В «Образцово» для возведения школы планируется использовать типовой проект, разработка которого пока не началась.